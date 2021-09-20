الشركات العالمية تتسابق لصناعة السيارات الطائرة على أمل أن تحلق بحلول 2024

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تظهر الكثير من الشركات العالمية للسيارات حماستها لصناعة كل ما هو جديد في عالم المركبات، لذلك تتسابق نحو صناعة السيارات التي تتصف بـ«الحداثة والغرابة» لتصبح ليس الأكثر إبداعًا فقط بل الأسبق في طرح تصاميمها مثل التسارع على صناعة السيارات الطائرة، حيث أعلنت «Xpeng Heitech»، وهي شركة ناشئة للسيارات الطائرة مدعومة من الشركة الصينية لصناعة السيارات الكهربائية «Xpeng Inc»، أنها ستسلم السيارة الطائرة للعملاء بحلول عام 2024.

وتلك الشركة تأسست عام 2013، وهي توظف الآن 400 شخص وستوسع القوة العاملة لتشمل 700 شخص في نهاية العام الحالي، حسب ما قاله مؤسس الشركة «Zhao Deli»، مُتابعًا: «إن نموذج (Xpeng Heitech) سيكون قادرًا على القيادة على الطريق، وستكون السيارة الطائرة الكهربائية قادرة على القيادة لمسافة تزيد عن 600 كيلومترًا (370 ميل) على الطريق بشحنة واحدة».

لكن مؤسس الشركة، التي تستعد لصناعة السيارة الطائرة، لم يحدد المسافة التي يمكن أن تطير بها في كل مرة، وهي ليست الشركة الوحيدة في الصين التي تسعى لإطلاق نموذج مشابه من السيارات، ومن بين شركات صناعة السيارات الأخرى التي تطور سيارات طائرة في الصين، شركة «Terrafugia»، التي تبني مصنعًا في وسط مدينة ووهان، كما تدرس شركة فولكسفاجن«الألمانية صناعتها السيارة الطائرة في الصين.

بالعودة إلى نهاية الشهر الماضي، تجد المعهد الروسي للفيزياء الحرارية يباشر العمل على تصميم سيارة طائرة تقلع وتهبط عموديا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «البحوث العلمية المستقبلية الواعدة» الروسية، ويتوقع أن يستغرق تحقيق المشروع الذي أطلق عليه «تسيكلوكار» 4 سنوات. وقال مدير المعهد «دميتري ماركوفيتش» إن المشروع يجب أن يتوّج بإطلاق نموذج استعراضي للسيارة الطائرة.

أما المرحلة التالية لتحقيق المشروع فهي، حسب مدير المعهد، تصنيع سيارة طائرة كبيرة الحجم تتسع لـ6 ركاب بوزن نحو طنين بمقدورها أن تحمل 600 كيلوجرام من الحمولة المفيدة، ويبلغ طولها 6.2 متر وعرضها 6 أمتار. وأوضح أن السيارة ستكون أولا كهربائية وذلك لاستعراض كل إمكاناتها الجوية.

ويمكن أن تزود بمحرك هجين، ولن تمتلك السيارة مراوح مكشوفة، ما يجعلها تقترب بسهولة عمودية من الأسطح ويمكن استخدامها في المستقبل لأغراض عسكرية وإطفاء الحرائق وإنقاذ البشر في مناطق نائية وداخل المدن. وقال «ماركوفيتش» إن مشروع «تسيكلوكار» سيواصل تنفيذه للسيارة الطائرة بوزن 60 كيلوجراما بمقدورها الإقلاع من الأسطح المائلة والهبوط عليها.

وحسب «ماركوفيتش» فأن السيارة الطائرة المستقبلية ستزوّد بمحرك مكبسي أو توربيني كما هو الحال في الطائرة، لكن قوته لن تزيد عن 600 كيلو وات. يذكر أن ناطقا باسم مؤسسة «البحوث العلمية المستقبلية الواعدة» كان قد أفاد في وقت سابق بأن أول تحليق للسيارة الطائرة من طراز «تسيكلوكار» يتوقع أن يتحقق عام 2022.

ويفترض أن تتسارع السيارة حتى سرعة 250 كلم/ساعة وتطير إلى مسافة 500 كيلومتر. ويمكن قيادة السيارة من مركز قيادة أو بواسطة هاتف ذكي أو مباشرة من السيارة ذاتها.

وفي يونيو الماضي، قالتا الشركة الكورية «هيونداي موتور» والشركة الأمريكية «جنرال موتورز»، إنهما يسعيان إلى تطوير سيارات طائرة حتى تصبح سيارة أجرة طائرة كمحاولة للتجديد في الفكرة، وعبرت الشركة الكورية الجنوبية عن تفاؤلها بأنها قد يكون لديها خدمة «السيارات الأجرة الطائرة» قيد التشغيل ربما بحلول عام 2025.

وقال مسؤول تنفيذي بشركة «جنرال موتورز» إن الأمر قد يستغرق حتى عام 2030 كي تتغلب خدمات سيارات الأجرة الطائرة على العراقيل الفنية والتنظيمية والوصول إلى التشغيل التجاري. وسيارات الأجرة الطائرة تقلع وتهبط مثل طائرات هليكوبتر وتحمل مسافرين وبضائع.

وتعكف شركات أخرى لصناعة السيارات على تطوير سيارات طائرة سواء بمفردها أو عبر شراكات، ومن بينها «تويوتا موتور» و«دايملر» الصينية. وقدر بنك «مورجان ستانلي» أن إجمالي حجم سوق سيارات الأجرة الطائرة في المدن قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2040 وإلى تسعة تريليونات دولار بحلول 2050.

كانت المشكلة الأساسية في تلك السيارات الطائرة هي البطارية وأخيرا تم التوصل إلى نوعية من البطاريات ذات القدرة العالية وبأسعار مناسبة تمكن الشركات في بدء عملها بالسوق، وفقا لما قاله خبراء الشركة الاستشارية الإدارية الأمريكية «ماكنزي».

ولكن هل تحل السيارة الطائرة عالميًا محل وسائل النقل العامة؟ لا ترى «ماكنزي» أن هذا سيتحقق، إذ ترى أن التنقل عبر الأوتوبيسات والقطارات سيستمر، إذ أنها تحمل الكثير من البشر، لكن في بعض أنواع الرحلات، يمكن أن توفر المركبات الطائرة وسيلة مناسبة للتنقل كما أنها ستحد من الانبعاثات.

وترى أن التنقل باستخدام المركبات الطائرة سيكون داخل نطاق المدينة، ولن يتعدى حدودها في الأعوام الأولى من تشغيله، وخلال 10 سنوات، سيكون هناك مئات السيارات الطائرة في المدن الكبرى. وستكون السيارة الطائرة بالطبع أصغر من الطائرات الخاصة الحالية، وتتيح مقاعد تتراوح بين راكب واحد إلى سبعة ركاب، كما تتخيل أن «السيارات الطائرة» ستكون مشابهة للسيارات العادية.

وأغلب الشركات التي تعمل على تصنيع المركبات الطائرة، تعتزم تعيين سائق لكل سيارة في الأعوام الأولى للتشغيل. وترى «ماكنزي» أن أكبر عائق لانتشار هذه المركبات سيكون البنية التحتية، لذلك في الفترات الأولى للتشغيل سيتم استخدام البنية التحتية المتوفرة للطائرات الهيليكوبتر والبنية التحتية للمطارات. ولذلك من المتوقع أن تكون الرحلات الأولى المتاحة لهذه السيارات من وسط المدن إلى مطاراته. وتشير التوقعات إلى أن حجم سوق السيارات الطائرة سيصل إلى 500 مليار دولار، لكن دون تحديد مدى زمني لهذا الأمر.