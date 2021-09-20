الاسماعيلى يكشف حقيقة تهديد طلعت يوسف بالرحيل بسبب الصفقات الجديدة

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حسم علاء وحيد المتحدث الرسمى لنادى الاسماعيلى، الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية عن وجود أزمة بين طلعت يوسف، المدير الفنى للدراويش وإدارة النادى بسبب الصفقات التى طلبها المدير الفنى لتدعيم الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

و أكد علاء وحيد أن هناك بعض التصريحات غير الصحيحة نسبت إلى طلعت يوسف المدير الفني الجديد للدراويش في الساعات الماضية.

وقال علاء وحيد في تصريحات تليفزيونية : طلعت يوسف لم يطلب الاستغناء عن بعض الصفقات التي ضمتها الإدارة في الساعات الماضية ، كما أن "طلعت يوسف لم يهدد بالرحيل حال عدم ضم صفقات قوية، ولكن تم تفسير الأمور بشكل غير صحيح.

وأضاف، لإسماعيلي حتى هذه اللحظة لم يضم سوى صفقتين فقط بشكل رسمي وهما عصام صبحي وأحمد عادل عبد المنعم.

وتحدث وحيد عن سبب رحيل التونسي فخر الدين بن يوسف عن الدراويش قائلا " اللاعب طلب مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع وضع النادي، ولذلك قرر الانتقال إلى بيراميدز.

واختتم تصريحاتة نجد أزمة في سوق الانتقالات بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الصفقات، ولذلك الأندية الجماهيرية تجد مشكلة في المنافسة على بعض العناصر.