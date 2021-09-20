أخبار عاجلة

من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
مأساة سيدة تعيش مع الثعابين في منزل بلا سقف بالإسكندرية وحلمها شقة -
قهوة على الفحم .. عيسى فقد ساقيه ورفع شعار السعى والعمل طوال ٣٠ سنة على كورنيش الإسكندرية -
حكاية سيد سيما اسطورة السيارات الانتيكا -
هربت عشانه واتجوزته عرفي وبعدين تخلص منها ودفنها بمقابر الصدقة -
نجمة الروائع ميادة الحناوى فى أول ظهور بمصر منذ سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الاسماعيلى يكشف حقيقة تهديد طلعت يوسف بالرحيل بسبب الصفقات الجديدة

Print
الاسماعيلى يكشف حقيقة تهديد طلعت يوسف بالرحيل بسبب الصفقات الجديدة الاسماعيلى يكشف حقيقة تهديد طلعت يوسف بالرحيل بسبب الصفقات الجديدة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حسم علاء وحيد المتحدث الرسمى لنادى الاسماعيلى، الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية عن وجود أزمة بين طلعت يوسف، المدير الفنى للدراويش وإدارة النادى بسبب الصفقات التى طلبها المدير الفنى لتدعيم الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

و أكد علاء وحيد أن هناك بعض التصريحات غير الصحيحة نسبت إلى طلعت يوسف المدير الفني الجديد للدراويش في الساعات الماضية.

وقال علاء وحيد في تصريحات تليفزيونية : طلعت يوسف لم يطلب الاستغناء عن بعض الصفقات التي ضمتها الإدارة في الساعات الماضية ، كما أن "طلعت يوسف لم يهدد بالرحيل حال عدم ضم صفقات قوية، ولكن تم تفسير الأمور بشكل غير صحيح.

وأضاف، لإسماعيلي حتى هذه اللحظة لم يضم سوى صفقتين فقط بشكل رسمي وهما عصام صبحي وأحمد عادل عبد المنعم.

وتحدث وحيد عن سبب رحيل التونسي فخر الدين بن يوسف عن الدراويش قائلا " اللاعب طلب مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع وضع النادي، ولذلك قرر الانتقال إلى بيراميدز.

واختتم تصريحاتة نجد أزمة في سوق الانتقالات بسبب الارتفاع الكبير في الصفقات، ولذلك الأندية الجماهيرية تجد مشكلة في المنافسة على بعض العناصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السكة الحديد: خطة زمنية لرفع أسعار تذاكر القطارات مع مراعاة ظروف المواطنين

السكة الحديد: خطة زمنية لرفع أسعار تذاكر القطارات مع مراعاة ظروف المواطنين

قطارات النوم (الأسعار والمواعيد)

قطارات النوم (الأسعار والمواعيد)

واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها

واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها

واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها

واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها