«هيونداي» تؤجَّل إطلاق ثاني سياراتها الكهربائية إلى منتصف 2000.. وتكشف الأسباب

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عادت شركة صناعة السيارات في كوريا الجنوبية الشهيرة «هيونداي» في قرارها بشأن موعد إطلاق ثاني سياراتها الكهربائية والتي تحمل اسم «Ioniq 6»، وتشير التقارير الواردة من كوريا إلى أن التصميم النهائي سيتغير بشكل كبير، خلال الفترة الحالية وحتى موعد إطلاق السيارة في منتصف عام 2022.

وذكرت صحيفة «كوريان إيكونوميك ديلي» الإخبارية، بأنه تم تأجيل إطلاق السيارة، وذلك لرغبتهم في التغيير في شكل السيارة إذ تسعى الشركة إلى إطالة الجسم بمقدار 20 ملم، وإعادة تصميم المصدات والأضواء وزيادة حجم البطارية من 72.6 كيلو واط في الساعة إلى 77.4 كيلو وات في الساعة.

كان النموذج الأول للسيارة، والتي تم رصدها قبل أشهر، عبارة عن مصابيح أمامية أكثر تقليدية وصورة ظلية أكثر استقامة، وتُرجع الصحيفة أسباب الإطلاق المتأخر للسيارة الكهربائية إلى تأخيرات الإصلاح والتعديل في السيارة من جانب «هيونداي آسان» وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة هيونداي، والتي تتولى إنتاج السيارة الجديدة.

ومن الناحية الفنية، ستكون السيارة الجديدة مطابقة إلى حد كبير للسيارة السابقة لها «Ioniq 5»، لكن «أيونيك 6» ستتمتع بسعة بطارية تبلغ 77.4 كيلو وات في الساعة من شأنها أن تتفوق على الحزمة 5 التي تبلغ 73 كيلو وات في الساعة، مما يشير إلى أن «Ioniq 6» يمكن أن تكون أكثر ارتباطًا بـ «أيونيك 5» من الناحية الفنية.

وهذا يعني أنه من المحتمل أن تستخدم نسخة الدفع الخلفي محرك بقوة 226 حصانًا، بينما سيتم إنتاج السيارات ذات الدفع الرباعي إما 321 حصانًا أو بقوة 577 حصانًا. ومن المتوقع أن تكون مقصورتها مشابهه للسيارة «Ioniq 5»، ويحتمل أن يكون مع شاشات أكبر للمعلومات والترفيه وشاشة للسائق، بالإضافة إلى مواد عالية الجودة في المقصورة.

لم تعلن شركة «هيونداي» عن تكلفة «أيونيك 6»، وبما أن «أيونيك 5» تباع بحوالي 40 ألف جنيه إسترليني فستزيد عن سعرها السيارة الجديدة لتصل إلى 50 ألف جنيه استرليني تقريبًا.

وتعتبر سيارة «أيونيك هيونداي 5» السيارة الكهربائية التي أنتجتها شركة «هيونداي موتور»، وهو أول طراز يستخدم منصة هيونداي الكهربائية بالكامل التي تحمل اسم منصة الوحدات الكهربائية العالمية (E-GMP)، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، قد حظت بإقبال شديد على شرائها حيث تقدم حوالي 10 آلاف شخص بطلبات للشراء المسبق للطراز، في فبراير الماضي.

وكانت طلبات الشراء للسيارة، حسب «هيونداي» وصلت إلى 23.760 وحدة في اليوم الأول من فتح باب الطلبات المسبقة في السوق المحلي، وقالت هيونداي، إن التقنيات المتقدمة والتصميمات المبتكرة للسيارة عديمة الانبعاثات يبدو أنها تلبي متطلبات العملاء، وسط اللوائح الأكثر صراحة بشأن السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق، والإقبال المتزايد على الطرازات الصديقة للبيئة.

وتتوفر سيارة «أيونيك 5» في طرازين: الأول هو الطراز بعيد المدى الذي يعمل ببطارية 72.6 كيلو وات في الساعة، والثاني هو الطراز القياسي الذي يعمل ببطارية 58 كيلو وات في الساعة.

ويمكن للطراز بعيد المدى، السفر لمسافة تصل إلى 430 كيلومترًا بشحنة واحدة، ويتم شحن 80% من سعة البطارية في غضون 18 دقيقة. وقال البيان الصادر عن الشركة، إن الطلبات المسبقة لـ«أيونيك ٥» في اليوم الأول تجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 17،294 طلب مسبقا لسيارة السيدان «جرانديور» المحسّنة التي تم إطلاقها في أواخر عام 2019.