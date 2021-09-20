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نائبة: إطلاق وثيقة تأمين للمصريين بالخارج تمد جسور الثقة في عهد الجمهورية الجديدة

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نائبة: إطلاق وثيقة تأمين للمصريين بالخارج تمد جسور الثقة في عهد الجمهورية الجديدة نائبة: إطلاق وثيقة تأمين للمصريين بالخارج تمد جسور الثقة في عهد الجمهورية الجديدة

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قالت النائب إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن قرار وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين المقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات، يعتبر خطوة مهمه للغاية الأن خاصة في ظل خطة الدولة لدعم المصريين بالخارج.

وأشارت عبدالحليم في بيان، الإثنين، إلى أن الاهتمام بأوضاع المصريين العاملين بالخارج، والدفاع عن مصالحهم، وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها، بات سياسة واضحة المعالم تتبعها الدولة المصرية، تستهدف من خلالها ربط أبنائها بالخارج بوطنهم بصورة أكبر وأقوى.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه الوثائق فرصة فريدة من نوعها حيث يستفيد منها المصريون المقيمون في الخارج، فضلا عن تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة، بالإضافة إلى مد جسور هذه الثقة في عهد الجمهورية الجديدة.

المصرى اليوم

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