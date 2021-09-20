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«بيت الزكاة» يبدأ توزيع ١٠٠ ألف شنطة مدرسية بمسلتزماتها على الأيتام وذوي الهمم بالمدارس

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«بيت الزكاة» يبدأ توزيع ١٠٠ ألف شنطة مدرسية بمسلتزماتها على الأيتام وذوي الهمم بالمدارس «بيت الزكاة» يبدأ توزيع ١٠٠ ألف شنطة مدرسية بمسلتزماتها على الأيتام وذوي الهمم بالمدارس

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‎أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور، أحمد الطيب، عن بدء حملة لتوزيع ١٠٠ الف شنطة مدرسية على التلاميذ الأيتام وذوي الهمم بالتعليم الابتدائي العام، وبالتعليم الابتدائي والإعدادي الأزهري.

‎وتأتي الحملة في إطار حرص بيت الزكاة والصدقات المصري على دعم الفئات غير القادرة والطبقات الأكثر احتياجا، وفي إطار الجهود التي يقوم بها البيت في دعم التعليم باعتباره أحد المحاور الهامة التي يتم العمل على تنفيذ مشروعاته بها.

‎ومن المقرر أن تشمل الحملة التلاميذ الأيتام وذوي الهمم في كافة محافظات الجمهورية من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتحديد المستفيدين في كافة المحافظات.

‎وعمل بيت الزكاة خلال الأيام الماضية على شراء وتجهيز الشنط الدراسية بكافة مستلزمات الدراسة مع الحرص على أن جودتها وجودة الخامات المستخدمة في تصنيعها.

‎وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج «التعليم» للرعاية التعليمية لغير القادرين والتي تندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون إلى الطلاب في مراحل التعليم المختلفة الغير قادرين والذين يجدون صعوبة في تحمل التكاليف الدراسية.

‎يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري صدر قرار بإنشائه في عام ٢٠١٤ تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وله مجلس أمناء يضم نخبه من الشخصيات العامة والمرموقة في شتي المجالات المختلفة ويعمل على صرف الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.

"بيت الزكاة" يبدأ حملة لتوزيع ١٠٠ ألف شنطة مدرسية بمسلتزماتها على الأيتام وذوي الهمم في المدارس العامة والأزهرية
"بيت الزكاة" يبدأ حملة لتوزيع ١٠٠ ألف شنطة مدرسية بمسلتزماتها على الأيتام وذوي الهمم في المدارس العامة والأزهرية
"بيت الزكاة" يبدأ حملة لتوزيع ١٠٠ ألف شنطة مدرسية بمسلتزماتها على الأيتام وذوي الهمم في المدارس العامة والأزهرية

المصرى اليوم

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