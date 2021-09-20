«القومي للمرأة» يناقش طرق التعاون مع المنظمات غير الحكومية لنشر التوعية الصحية

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عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة، الإثنين، اجتماعها الدورى، برئاسة الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبحضور الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت الدكتورة أحلام حنفي أن الاجتماع ناقش سبل التعاون المشترك بين اللجنة ومنتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس من خلال تكوين مجموعة عمل صغير لوضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى التوعية الصحية وغيرها من القضايا التي تهم المجتمع، وعبرت عن سعادتها لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عام مؤسسات المجتمع المدني.

فيما أكد الدكتور نبيل صاموئيل على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى في تمكين المجتمع من خلال العمل والتدريب والتشجيع على العمل التطوعي.

كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال حملة ال16 يوم من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والمقرر عقدها خلال الفترة القادمة.