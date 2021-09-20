أخبار عاجلة

من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
مأساة سيدة تعيش مع الثعابين في منزل بلا سقف بالإسكندرية وحلمها شقة -
قهوة على الفحم .. عيسى فقد ساقيه ورفع شعار السعى والعمل طوال ٣٠ سنة على كورنيش الإسكندرية -
حكاية سيد سيما اسطورة السيارات الانتيكا -
هربت عشانه واتجوزته عرفي وبعدين تخلص منها ودفنها بمقابر الصدقة -
نجمة الروائع ميادة الحناوى فى أول ظهور بمصر منذ سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«القومي للمرأة» يناقش طرق التعاون مع المنظمات غير الحكومية لنشر التوعية الصحية

Print
«القومي للمرأة» يناقش طرق التعاون مع المنظمات غير الحكومية لنشر التوعية الصحية «القومي للمرأة» يناقش طرق التعاون مع المنظمات غير الحكومية لنشر التوعية الصحية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة، الإثنين، اجتماعها الدورى، برئاسة الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبحضور الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت الدكتورة أحلام حنفي أن الاجتماع ناقش سبل التعاون المشترك بين اللجنة ومنتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس من خلال تكوين مجموعة عمل صغير لوضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى التوعية الصحية وغيرها من القضايا التي تهم المجتمع، وعبرت عن سعادتها لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان الرئيس عبدالفتاح عام 2022 عام مؤسسات المجتمع المدني.

فيما أكد الدكتور نبيل صاموئيل على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى في تمكين المجتمع من خلال العمل والتدريب والتشجيع على العمل التطوعي.

كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال حملة ال16 يوم من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والمقرر عقدها خلال الفترة القادمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

السفير السعودي: أعيش مع المصريين في إنجازات الرئيس السيسي

السفير السعودي: أعيش مع المصريين في إنجازات الرئيس السيسي

السفير السعودي: أنا عايش مع المصريين في الإنجازات التي يقوم بها السيسي

السفير السعودي: أنا عايش مع المصريين في الإنجازات التي يقوم بها السيسي

مع قرب بدء الدراسة.. السيسي يصدر توجيها عاجلا للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب

مع قرب بدء الدراسة.. السيسي يصدر توجيها عاجلا للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب