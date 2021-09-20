حبس «ديلر المنيب» لاتهامه بالاتجار في المخدرات

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أمرت نيابة جنوب الجيزة، الاثنين، بحبس «ديلر المنيب»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في المنيب.

واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بأنه لجأ لتجارة المخدرات لتحقيق ثراء غير مشروع، وكان يُخزن المخدرات بمنزله، لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.

وتحفظت النيابة على المضبوطات، ممثلة في: تذاكر هيروين، وأفيون، وحشيش، إلى المعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت إلى تورط مسجل خطر لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة بالمنيب، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه.