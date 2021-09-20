السجن 10 سنوات لطالب «قتل جدته وشرع في قتل خالته» بالزاوية الحمراء

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الإثنين، بمعاقبة طالب بالسجن لمدة 10 سنوات في اتهامه بقتل جدته والشروع في قتل خالته بالزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيي عادل عبداللطيف، وعضوية المستشارين حاتم عبدالفتاح وعادل أحمد وأمانة سر رفاعي فهمي.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد والشروع فيه دون سبق إصرار أو ترصد.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم «خالد.ع»، طالب بكلية الحقوق، ومقيم في المطرية، قتل جدته وتدعى «إنعام.ن»، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية بينهما بواسطة سلاح أبيض.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم استغل كبر سن المجني عليها ولم يردعه ضعفها وانهال على رأسها ضربا مستخدما السلاح الأبيض، فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم شرع في قتل خالته «مني- إ»، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، ذلك أنه عقب إتمام جريمته السابقة انهال عليها ضربا مستخدما شاكوشا قاصدا من ذلك قتلها خشية افتضاح أمره واكتشاف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه.