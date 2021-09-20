انتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق «شقة فيصل»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة جنوب الجيزة، الاثنين، بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار حريق اندلع في وحدة سكنية بمنطقة فيصل، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من شقة بشارع المنشية بمنطقة فيصل.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، لمحاصرة النيران وسرعة إخماد الحريق، منعًا لوقوع خسائر في الأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص عن نشوب حريق بوحدة سكنية بالطابق الثاني بأحد العقارات، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات المجاورة دون إصابات بعد فصل الكهرباء.