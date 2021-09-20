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نسبة كبار السن في اليابان تصل إلى مستوى قياسي

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نسبة كبار السن في اليابان تصل إلى مستوى قياسي نسبة كبار السن في اليابان تصل إلى مستوى قياسي

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بلغ عدد كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في اليابان لأول مرة 36.4 مليون شخص، وهو رقم قياسي بلغ 29.1% من إجمالي عدد السكان.

وأصدرت الإحصائيات من قبل وزارة الشؤون الوطنية في البلاد، في يوم تكريم الشيخوخة، الذي يتم الاحتفال به على نطاق واسع في اليابان- بحسب وكالة «سبوتنيك».

وفقًا للإحصاءات: «وصل عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في اليابان إلى 36.4 مليون شخص، كما أصبحت حصتهم في المجتمع 29.1%، وتحتل اليابان المرتبة الأولى في العالم من حيث نسبة كبار السن».

على مدار العام، زاد عدد السكان المسنين بمقدار 220 ألف شخص عن العام الماضي.

ومن بين الذكور في البلاد، يحتل كبار السن 26%، بينما تقترب نسبة المسنات في اليابان بشكل متسارع من الثلث 32%.

كما وصل عدد المتقاعدين عن العامل إلى الحد الأقصى، لأكثر من 9 ملايين، وهو أعلى رقم على مخطط النمو السنوي لهذه الفئة لمدة 17 عامًا.

المصرى اليوم

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