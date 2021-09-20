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ماكرون يطلب الصفح من «الحرْكيين الجزائريين»: إقرار قانون تعويضات قريبًا

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ماكرون يطلب الصفح من «الحرْكيين الجزائريين»: إقرار قانون تعويضات قريبًا ماكرون يطلب الصفح من «الحرْكيين الجزائريين»: إقرار قانون تعويضات قريبًا

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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، «الصفح» من «الحرْكيين» الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، معلنًا إقرار قانون تعويضات قريبًا، مضيفا خلال مراسم تكريم أقول للمقاتلين: لكم امتناننا، لن ننسى، أطلب الصفح، لن ننسى شرف الحركيين يجب أن يحفر في الذاكرة الوطنية.

ودعا الرئيس الفرنسي في تصريحات صحفية، الإثنين، إلى تضميد الجروح التي يجب أن تندمل من خلال كلام يشدد على الحقيقة وبادرات تعزز الذاكرة وتدابير ترسخ العدالة، وفقا للوكالة الفرنسية.

يذكر أن «الحرْكيين» مقاتلون سابقون من أبناء الجزائر يصل عددهم إلى 200 ألف، تم تجنيدهم في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين العامين 1954 و1962، وفى نهاية الحرب تركتهم الفرنسية معظمهم في الجزائر، وتعرض جزء منهم لأعمال انتقامية باعتبارهم «خونة». ونقل عشرات الآلاف منهم برفقة الزوجات والأطفال إلى فرنسا، حيث وضعوا في «مخيمات مؤقتة» لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم.

ووصف الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة «الحركيين» في عام 2000 بأنهم «عملاء»، رافضا عودتهم إلى الجزائر.

المصرى اليوم

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