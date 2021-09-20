برايتون يحقق رقمًا غير مسبوق عبر تاريخه بالدوري الإنجليزي

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نجح فريق برايتون في تحقيق فوز مثير على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد، وشهدت ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح فريق برايتون.

ويقدم فريق برايتون أداء لافتاً منذ بداية الموسم الجاري ونجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات من أصل 5 خاضها في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» حتى الآن.

ووفقاً للحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقد جمع فريق برايتون 12 نقطة من 5 مباريات بعدما حقق الفوز في 4 مباريات في أول 5 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة في تاريخه.

ويقدم نجم منتخب إنجلترا وفريق آرسنال داني ويلبيك، أداء لافتاً منذ بداية الموسم الجاري مع فريق برايتون وسجل هدفاً رائعاً برأسية في مباراة فريق ليستر سيتي.