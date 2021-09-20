«التطوير الحضاري» يبحث القضاء على المناطق العشوائية بمحافظة الوادي الجديد

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استقبل المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، اليوم الاثنين، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حيث تم عرض موقف الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة سواء لتطوير المناطق لعشوائية غير الآمنة والمناطق العشوائية غير المخططة والأسواق العشوائية التي تم تنفيذها بتمويل من الصندوق.

وأضاف صندوق التنمية الحضارية، عبر بيان إعلامي له، الاثنين، أنه تم النقاش حول سبل التعاون في الفترة المقبلة، والتي سيكون لمحافظة الوادي الجديد نصيب كبير فيها من خلال تعاون مشترك في الإحياء العمراني لبعض المناطق الغير مستغلة بالمحافظة، وذلك في إطار أهداف صندوق التنمية الحضرية نحو توفير السكن الآمن وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظات الجمهورية.