السفير الألماني بالقاهرة: حكومة بلادي ليست لها علاقة باستثمارات بناء سد النهضة

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قال السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، إن بلاده تابعت إعلان مصر عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية حللت هذا الأمر.

وأضاف «هارتمان» خلال أول مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة عقب توليه مهام عمله في أغسطس الماضي، الإثنين، أن «أي استراتيجية تقاس بمدى قابليتها للتطبيق وتحقيق الحقوق والمتطلبات الورادة بها»، مشيرًا إلى أن «المجتمع المدني القوي ضمانة للاستقرار والاستتباب لحماية المجتمع من التطرف».

كما أشاد بالدور المصري في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها من خلال سن عدد كبير من التشريعات ومنها تحديد سن الزواج والحق في التعليم والعمل ومكافحة ظاهرة ختان الاناث مشيرا إلى التعاون بين ألمانيا والمجلس القومي للمرأة في هذا الصدد.

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن دور ألمانيا في العمل على إيجاد حلول لأزمة سد النهضة، قال هارتمان إن «مجلس الأمن الدولي عمل في هذه القضية بشأن تحقيق التوزيع العادل للمياه بين الدول الثلاث مصر والسودان والمياه، ولكن الخلاف تطور في الفترة الأخيرة وأصبح خلافا صعبا ولا سبيل إلا الحل التفاوضي الدبلوماسي بين الدول الثلاث للوصول لحل عادل».

وبشأن حقيقة وجود استثمارات ألمانية في بناء سد النهضة، الأمر الذي كانت احتجت عليه مصر رسميًا قبل عد أشهر، قال «هارتمان» إن «الحكومة الألمانية لا علاقة لها بهذا الأمر، ربما الذي يعمل هناك شركات خاصة ألمانية تورد توربينات، وهذا ليس بقرار أو بمشاركة من الحكومة الألمانية».

وقال «هارتمان» إن «مصر هي البلد الذي تمنى العمل فيها، مشددًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، والتعاون في عدة مجالات اقتصادية وسياسية وثقافية»، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى نجاح القاهرة في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأصاف: «نثمن بشدة دور مصر في إعادة البناء في قطاع غزة، وكذلك الدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي لاستئناف مفاوضات السلام وهي دعوة مهمه وشجاعة للمسار التفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين«، لافتا إلى أن التوصل إلى حل سياسي في الشرق الأوسط لن يكون إلا من خلال التفاوض لافتا إلى أن المانيا تجري حوار بهذا الشأن مع مصر».

وأكد السفير الألماني على الدور المصري البناء في استقرار الوضع في غزة وكذلك الوساطة التي تحققت من خلالها في الشأن الليبي ونأمل في إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، مشددًا على «مصر بذلت مجهودا حثيثيا لاستقرار الوضع في ليبيا».

وأشار السفير الألماني بالقاهرة إلى التوازن الذي حققته مصر بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كوفيد19» والمعدل الاقتصادي الذي حققته، موضحًا أنه «رغم عدم العلم بالمعدل الحقيقي للإصابة بفيروس كورونا في مصر إلا أن مصر تستمر في السيطرة عل الجائحة، مؤكدا أنه تم تحقيق تقدم عل مستوى اتاحة اللقاحات لمحاصرة الجائحة».

وعن التعاون الأمني بين مصر وألمانيا، قال: «هناك تواصل دائم بين الجانبين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، هناك تعاون دائم ولكن هناك خلاف حول مفهوم كلمة الإرهاب فنحن على اتفاق في مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية الدولية».