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«السياحة والآثار»: غلق 9 منشآت بالبحر الأحمر لعدم التزامها بضوابط التشغيل السياحي

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«السياحة والآثار»: غلق 9 منشآت بالبحر الأحمر لعدم التزامها بضوابط التشغيل السياحي «السياحة والآثار»: غلق 9 منشآت بالبحر الأحمر لعدم التزامها بضوابط التشغيل السياحي

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أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بغلق 9 منشآت سياحية من مطاعم وكافتيريات بمحافظة البحر الأحمر وذلك لعدم التزامها بقوانين وضوابط التشغيل السياحي.

صرح بذلك الأستاذ عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، مشيرًا إلى أنه جاري أيضًا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لعدد 10 منشآت سياحية أخرى وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي.

وأوضح «العاصي» أن هذه القرارات جاءت نتيجة عمليات المرور والتفتيش التي تقوم بها لجان التفتيش من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة بصفة مستمرة على المنشآت السياحية والفندقية بالمحافظات المصرية في إطار دور الوزارة الرقابي، لافتاً إلى أن هذه اللجان قامت بالمرور والتفتيش على 216 منشأة سياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف أنه خلال المرور تم توجيه بعض الملاحظات والانذارات لعدد 75 منشأة سياحية ومنحها المهلة المناسبة لتوفيق أوضاعها والارتقاء بالمستوى السياحي المطلوب، كما قامت اللجان بإجراء المعاينات اللازمة لعدد من المنشأت السياحية للحصول على التراخيص الدائمة لها، ومعاينات لمشروعات جديدة ترغب في العمل تحت إشراف الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار قامت منذ يناير 2021 وحتى الآن بإصدار قرارات بالإغلاق الإداري لعدد 136 منشأة فندقية و94 منشأة سياحية مخالفة أو غير ملتزمة بالضوابط المقررة من الوزارة على مستوي الجمهورية.

وقامت الوزارة بإعطاء هذه المنشآت التي تم إغلاقها فترات سماح متفاوتة لتوفيق أوضاعها وتم إعادة معاينتها، وتم إعادة فتح 126 منشأة فندقية و87 منشأة سياحية منها بعد تأكد لجان التقييم من التزامها بالضوابط.

ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها الدائم على دعم صناعة السياحة وعدم الإضرار بسمعة السياحية، فمع قيام الدولة بتوفير الدعم غير المسبوق للقطاع السياحي خلال أزمة ، إلا أنها لا تتهاون حال تبين مخالفة أي منشاة فندقية أو سياحية لأي من الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية واشتراطات سلامة الأغذية والمشروبات وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها.

المصرى اليوم

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