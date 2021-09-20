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السجن 3 سنوات لعاطل سرق دراجة بخارية من قائدها بالشرقية

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السجن 3 سنوات لعاطل سرق دراجة بخارية من قائدها بالشرقية السجن 3 سنوات لعاطل سرق دراجة بخارية من قائدها بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات، لقيامه باستدراج سائق وسرقة دراجته البخارية بالإكراه.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغا من أسرة «أ. س. ع» 16 عاما ومقيم بدائرة المركز، بأنه حال قيادته دراجة بخارية توك توك، استدرجه شخص مجهول لتوصيله إلى أحد الأماكن، وأثتاء سيره في الطريق العام أشهر في وجه سلاح ناري فرد خرطوش، وشل حركته، وتمكن من سرقة الدراجة النارية ومبلغ مالي بحوزته.

تبين من تحريات المباحث الجنائية أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو «م. أ. م» عاطل مقيم بأحدي قري المركز، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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