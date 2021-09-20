أخبار عاجلة

من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
مأساة سيدة تعيش مع الثعابين في منزل بلا سقف بالإسكندرية وحلمها شقة -
قهوة على الفحم .. عيسى فقد ساقيه ورفع شعار السعى والعمل طوال ٣٠ سنة على كورنيش الإسكندرية -
حكاية سيد سيما اسطورة السيارات الانتيكا -
هربت عشانه واتجوزته عرفي وبعدين تخلص منها ودفنها بمقابر الصدقة -
نجمة الروائع ميادة الحناوى فى أول ظهور بمصر منذ سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. تونس تسجل 472 إصابة جديدة و92 حالة بقطر

Print
كورونا.. تونس تسجل 472 إصابة جديدة و92 حالة بقطر كورونا.. تونس تسجل 472 إصابة جديدة و92 حالة بقطر
خلال الساعات الـ 24 الماضية

كورونا.. تونس تسجل 472 إصابة جديدة و92 حالة بقطر

سجلت تونس 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 700 ألف و400 إصابة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24 ألفًا و527 حالة.

قطر
سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و47 حالة ضمن المسافرين.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، بشفاء 165 مصابًا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233454 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"!

من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"!

عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم

عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم

صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية

صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية

المملكة تجري أكثر من 28 مليون فحص مخبري لفيروس كورونا

المملكة تجري أكثر من 28 مليون فحص مخبري لفيروس كورونا