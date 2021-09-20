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بهجوم مباغت.. الجيش اليمني ينتزع مواقع من الحوثيين في الجوف

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بهجوم مباغت.. الجيش اليمني ينتزع مواقع من الحوثيين في الجوف بهجوم مباغت.. الجيش اليمني ينتزع مواقع من الحوثيين في الجوف
أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا

بهجوم مباغت.. الجيش اليمني ينتزع مواقع من الحوثيين في الجوف

‬حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الاثنين)، مواقع عسكرية من مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح، بجبهتي قناو والخنجر، شمال شرق الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد عسكري، أن قوات الجيش الوطني نفذت هجوماً معاكساً ومباغتاً، أوقع العشرات من المليشيا بين قتيل وجريح، في جبهتي قناو والخنجر.

وبيّن أن العملية العسكرية، حققت أهدافها بتحرير مواقع كانت تحت سيطرة المليشيا، وأن ضربات الجيش المركزة أجبرت من بقي من عناصر المليشيا على الفرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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