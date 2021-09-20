بريطانيا تضع قواعد غريبة للملابس أثناء قيادة السيارة

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حذر خبراء من CarMoney من عدة أشياء أخرى يجب وضعها في الاعتبار قبل وضع مفتاحك في السيارة في بريطانيا، فعدم الانتباه يعرضك لخطر انتهاك القانون، بالإضافة للحصول على غرامة.

وبحسب the sun، يضطر سائقي السيارات إلى دفع ما يصل إلى 5000 جنيه استرليني لارتداء زوج من النظارات الشمسية أو بعض الأحذية.

وتبدأ هذه الأسعار من 100 جنيه استرليني على الفور، إذا كنت ترتدي ملابس غير مناسبة تمنعك من القيادة بشكل صحيح، ولكن يمكن أن يرتفع هذا إلى 5000 جنيه استرليني، وقد تصل إلى مصادرة نقاط جزاء وحتى لوحة القيادة إذا ذهب الحادث إلى المحكمة.

إليك الأشياء التي يمنع ارتدائها ارتدائها خلال القيادة:

الجينز الفضفاض جدًا:

الجينز الفضفاض قد يكون أكثر راحة في القيادة من الجينز الضيق، إلا أنه قد يكون خطيرًا عند القيادة، إذ أن هناك خطر من أن تعلق الملابس أسفل الدواسات أو تقيد استخدامك لها.

تنورة طويلة أو فستان:

يساعد ارتدائك على التنورة الطويلة أو الفستان على الشعور بالانتعاش عندما يكون الجو دافئًا، لكنهما قد يتسببان أيضًا في مشاكل حول دواسة السرعة والفرامل.

النظارة الشمسية:

تعتبر معظم أزواج النظارات الشمسية آمنة للقيادة فيها، ولكن قد يكون بعضها مظلماً للغاية بحيث لا يمكن القيادة بأمان، وفقًا لـ AA، كما يمكن أن تتأثر رؤيتك المحيطية أيضًا بارتداء إطارات عريضة. لذلك يقترح الخبراء الاعتماد على العدسات الفاتحة والاستفادة من أقنعة الشمس.

أحذية بنعال رفيعة جدًا:

تُصنف الأحذية ذات النعال الرفيعة جدًا، والتي يقل سمكها عن 10مم على أنها غير آمنة للقيادة فيها. هذا يعني أنه من الأفضل ترك الشبشب والصنادل وغيرها من الصنادل الأنيقة للشاطئ.

كعب عالي:

يعرف معظم الناس ألا يجلسوا خلف عجلة القيادة وهم يرتدون أحذية عالية الكعب مقاس 6 بوصات، ولكن ليس من الجيد أيضًا القيادة في أي نوع من الأحذية ذات الكعب العالي، هذا لأن حذائك يجب ألا يحد من حركة الكاحل، وعلى الرغم من المخاطر، فإن 40% من النساء يعترفن بالقيادة في الكعب العالي، وفقًا لمركز الأنشطة الإقليمية.

فيما علق Alastair Grier العضو المنتدب لـ CarMoney: «إذا كنت تخطط للقيادة في مكان ما حيث قواعد اللباس ذكية، فإننا نوصيك بتغيير الأحذية المناسبة لركوب السيارة».