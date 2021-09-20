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المتحدث العسكري: دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين

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المتحدث العسكري: دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين المتحدث العسكري: دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين

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قامت القوات المسلحة بدفع اللجان التجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح وأسوان «منطقة حلايب وشلاتين» لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن وجودهم وذلك طبقاً للتوقيتات التالية:

محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 18-23 /9 2021.
محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 18-27 /9 2021.
محافظة أسوان «منطقة حلايب وشلاتين» خلال الفترة من 19- 9/23 / 2021.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية.

تأتي تلك اللجان التجنيدية في إطار ما تقوم به القوات المسلحة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وردًا على كافة الإستفسارات التجنيدية التي تخص المواطنين.

المصرى اليوم

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