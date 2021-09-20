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طالب «طب أكتوبر» يترك رسالة لوالديه قبل انتحاره (التفاصيل)

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طالب «طب أكتوبر» يترك رسالة لوالديه قبل انتحاره (التفاصيل) طالب «طب أكتوبر» يترك رسالة لوالديه قبل انتحاره (التفاصيل)

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كشفت مصادر أمنية وقضائية، اليوم الاثنين، تفاصيل انتحار طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة بـ6 أكتوبر.

وقالت المصادر إن الطالب قفز من الطابق الـ4 بالجامعة، ولقى مصرعه، لافتة إلى أنه كان يعاني من ضغوط نفسية تسببت في إقدامه على الانتحار.

وأضافت أن الطالب كان يمر بضائقة نفسية منذ فترة ومنعزل، ودائم الجلوس بمفرده، وليس لديه أصدقاء، علاوة على وزنه الزائد الذي يصيبه بحالة نفسية سيئة وضغوط الدراسة.

واستطردت قائلة: الطالب المنتحر والداه يعملان خارج ، وابنهما بعث لهما برسالة قبل انتحاره «شكرًا على كل حاجة وأنا آسف»، وشاهدت أمه الرسالة فاتصلت بأخيها المقيم بجوار الجامعة، وبالبحث عن ابن شقيقته في سكن الجامعة لم يعثر عليه، وعلم بإقدامه على الانتحار.

وصرحت النيابة بدفن الجثمان، وطلبت استدعاء أسرة الطالب لسماع إفادتهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من أمن الجامعة بالعثور على جثة ملقاة أسفل أحد المباني، وجه اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة، لفحص البلاغ وبيان الملابسات والتفاصيل الكاملة للواقعة.

انتقلت قوة أمنية ترأسها المقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث قسم أكتوبر أول، وتبين أن الجثة لطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب من محافظة دمياط، ويقيم بسكن الطلاب المواجه للجامعة.

المصرى اليوم

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