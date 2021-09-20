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إصابة 10 أطفال بالتسمم بسبب تناولهم مياهًا بها مبيد حشري في المنوفية

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إصابة 10 أطفال بالتسمم بسبب تناولهم مياهًا بها مبيد حشري في المنوفية إصابة 10 أطفال بالتسمم بسبب تناولهم مياهًا بها مبيد حشري في المنوفية

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استقبل مستشفى السادات المركزي بمحافظة المنوفية 10 أطفال مصابين بالتسمم نتيجة تناولهم مياها بها مبيد حشري بالمزرعة التي يعملون بها، حيث تجرى لهم الآن عمليات الإسعافات الأولية داخل المستشفى.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، في تصريحات له، الاثنين، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي، وأن حالتهم مستقرة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة بعد وصولهم لمستشفي السادات المركزي، حيث يخضعون لغسيل معوي.

وأوضح أن بعض الحالات قد يتم تحويلها إلى قسم السموم بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم.

المصرى اليوم

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