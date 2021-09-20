تأجيل محاكمة متهمين 2 في أحداث شغب شرطة العدوة بالمنيا لدور أكتوبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت اليوم، محكمة جنايات المنيا، جلسات إعادة محاكمة متهمين اثنين، سبق معاقبة احدهم بالسجن المؤبد، والثاني بالسجن ث سنوات لتورطهم في أحداث شغب «مركز شرطة العدوه»، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، إلى دور شهر أكتوبر المقبل لاستكمال المرافعات.

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، واحمد حنفي، وأمانة سر، محمد مصطفي هارون، على حسن، جلساتها وسط إجراءات أمنية ووقائية من وباء كورونا المستجد، حيث استعرضت أوراق القضية.

كانت محكمة جنايات المنيا، قد عاقبت المتهم الاول «م. ز. ع» بالسجن المؤبد، مفرج عنه، والثاني «ج. ا. ن» بالسجن المشدد 3 سنوات، محبوس احتياطي، لتورطهما في القضية، رقم 2347 لسنه 2015، و342 لسنة 2013، شمال المنيا، وتم إعادة إجراءات محاكمة.