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عودة ارتفاع الحرارة في عدة مناطق

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عودة ارتفاع الحرارة في عدة مناطق عودة ارتفاع الحرارة في عدة مناطق
بعدما شهدت الفترة الماضية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، عادت إلى الارتفاع في عدد من المناطق من أبرزها مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والأحساء والمدن القريبة من الربع الخالي كشرورة. وسجلت معظم هذه المدن ارتفاعا وصل إلى 43 درجة اليوم، في حين كانت أقل حرارة مسجلة في السودة بواقع 25 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً على طول القطاع الغربي والاجزاء الجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران فيما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


الوطن السعودية

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