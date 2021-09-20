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المستقبل غامض.. قلق الأفغانيات يتصاعد بعد إلغاء "طالبان" التعليم والعمل

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المستقبل غامض.. قلق الأفغانيات يتصاعد بعد إلغاء "طالبان" التعليم والعمل المستقبل غامض.. قلق الأفغانيات يتصاعد بعد إلغاء "طالبان" التعليم والعمل
الحركة فرضت قيوداً مشددة على النساء بعد استيلائها على الحكم

المستقبل غامض.. قلق الأفغانيات يتصاعد بعد إلغاء

‬يتصاعد القلق بين الأفغانيات المتعلمات اللاتي يخشين مستقبلاً غير واضح المعالم؛ بعدما أغلقت حكومة طالبان الجديدة أمام ملايين النساء والفتيات أبواب العمل أو التعليم.

ورغم تأكيد "طالبان" أنها ستحكم بشكل أكثر اعتدالاً، مقارنة بفترة حكمها البلاد بين عامي 1996-2001، تفرض الحركة قيوداً مشددة على حرية النساء بعد شهر على استيلائها على مقاليد الحكم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقالت امرأة طُردت من عملها بعدما كانت تتولى منصباً رفيع المستوى في وزارة الخارجية: "كأنني بحكم الميتة، فقد كنت مسؤولة عن قسم بكامله، وكانت الكثير من النساء يعملن معي.. الآن خسرنا جميعاً وظائفنا"، وطلبت عدم الكشف عن هويتها خشية رد انتقامي.

من جانبه، ذكر رئيس البلدية الموقت في العاصمة كابول، أن أي وظائف في البلدية تشغلها حالياً نساء سيتولاها رجال.

وأمرت وزارة التعليم نهاية الأسبوع الماضي، المدرسين والطلاب الذكور بالعودة إلى المدرسة الثانوية من دون أن تأتي على ذكر ملايين المعلمات والتلميذات.

وألغت "طالبان" على ما يبدو، وزارة شؤون المرأة التابعة للحكومة السابقة واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خطوة تذكر بتشددها خلال فترة حكمها الأولى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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