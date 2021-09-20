رقم مميز يرجح كفة موسيماني قبل موقعة الأهلي وطلائع الجيش

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يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة كأس السوبر المحلي، والتي تجمع بين الأهلي بطل الدوري الممتاز في الموسم الماضي، ونظيره طلائع الجيش وصيف مسابقة كأس مصر، والتي توج بلقبها النادي الأهلي أيضاً في الموسم الماضي.

ويسعى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواصلة عروضه القوية مع النادي الأهلي ومصالحة الجماهير بعد خسارة لقب كأس مصر من خلال الفوز ببطولة كأس السوبر.

ويخوض بيتسو موسيماني مباراة طلائع الجيش متسلحاً برقم مميز جداً في مواجهات خروج المغلوب "البلاي أوف"، حيث لم يخسر بيتسو موسيماني منذ تولى تدريب الأهلي أي مباراة في مباريات خروج المغلوب سواء بكأس مصر أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت الخسارة الوحيدة لبيتسو موسيماني في مباريات خروج المغلوب مع الأهلي في مباراة بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الصعيد الرقمي، في مواجهات خروج المغلوب بشكل عام، خاض بيتسو موسيماني مع الأهلي 15 مباراة، لم يخسر سوى في واحدة فقط أمام العملاق البافاري.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 21 يونيو على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية على لقب كأس السوبر المصري للموسم الماضي.