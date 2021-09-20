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رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد محطة معالجة أشمون ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة

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رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد محطة معالجة أشمون ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد محطة معالجة أشمون ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة

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تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس أحمد الباجوري رئيس فرع أشمون أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بأشمون، والتي تعمل بطاقة فعلية 20 ألف م3/يوم، وتخدم مدينة اشمون والقري المجاورة.

وأضاف أنه جاري زياده الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 30 ألف م٣/ يوم لاستيعاب القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وذكر أن الأعمال الجاري تنفيذها ستشهد إنشاء محطة كاملة من مدخل ومصافي ميكانيكية وفصل للرمال والزيوت وأحواض الأكسدة وأحواض ترسيب ومعالجة بالكلور وكذلك معالجة للحمأه المنتجة وتجفيفها.

وتفقد محطة معالجة سبك الأحد والتي تعمل بطاقة فعلية 10 آلاف م3/يوم وتخدم القرى المحيطة بها، وبعد التوسعات ستصل طاقة المحطة إلى 20 ألف م3/يوم مكعب، لإضافة القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، بمتابعة المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق تنمية مستدامة.

المصرى اليوم

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