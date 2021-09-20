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أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

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أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

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أدى المندوبون المساعدون الذين تم تعيينهم بهيئة قضايا الدولة بقرار من الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الاثنين، اليمين القانونية، أمام المستشار عمر مروان، وزير العدل، بحضور المستشار حسين مصطفي، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من قيادات الهيئة والوزارة، في احتفالية أقيمت بديوان عام وزارة العدل.

ورحب وزير العدل في كلمته برئيس الهيئة، وهنأ أعضاءها الجدد ودعاهم إلى أن يجعلوا من العلم طريقًا والدراسة وسيلة لزيادة المعارف والوعي بمصلحة الوطن، ووجههم إلى الحرص على توطيد علاقات الاحترام والتقدير المتبادل فيما بينهم وبين رؤسائهم في الهيئة وفي كافة الجهات والهيئات القضائية، ليلتف الجميع على هدف واحد هو تكوين حائط قانوني منيع لصد العدوان على المال العام ورعاية مصالح الشعب المصري.

وأعرب «مروان» في ختام لقائه عن تمنياته لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن.

المصرى اليوم

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