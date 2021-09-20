القبض على 4 متهمين احتجزوا شخصين بتحريض من آخر لإنهاء معاملات بينهم

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، من ضبط مرتكبي واقعة احتجاز شخصين بتحريض من آخر، في محاولة لإنهاء معاملات بينهم بأسلوب التحايل، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شخصين أحدهما صاحب شركة، مقيمين بمحافظة بورسعيد، بأنه نظراً لوجود معاملات مالية بين صاحب الشركة وإحدى السيدات، مقيمة بإحدى الدول، تلقى منها اتصالا هاتفيا أخبرته خلاله بمقابلة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، لاستلام مبلغ مالي وإفادتها بالاستلام، وعقب ذلك تلقي اتصال من ذلك الشخص واتفقا على التقابل بدائرة القسم لاستلام المبلغ المالي، فتوجه إلى المكان المتفق عليه وبصحبته المُبلغ الثاني.

وأضافا أنهما تقابلا مع شخصين يستقلان سيارة قاما باستدراجهما لعقار تحت الإنشاء وفور وصولهما فوجئا بشخصين آخرين بحوزة أحدهما بندقية خرطوش، قاموا بتوثيقهما وتكميمهما، وطلبوا منهما الاتصال بالسيدة وإخبارها باستلامهما المبلغ المالي المتفق عليه، وعقب تواصلهما معها ارتابت في أمرهما وطلبت منهما التوجه لتسليم المبلغ المالي لشخص آخر مقيم بمحافظة الجيزة، وبالتواصل مع الأخير رفض الحضور، وعقب فشل المتهمين في التحايل عليها بتمام تسليم المبلغ المالي قاموا بالاستيلاء من الشاكيين على 3 هواتف محمولة ومشغولات ذهبية، والتخلي عنهما ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، توصل إلى مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهم حال استقلالهم سيارة مستأجرة والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش و16 طلقة، وطبنجتان صوت، و6 طلقات صوت، وصاعقان كهربائيان، و٢ عصا، المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الشخص الذي يحمل جنسية إحدى الدول «مقيم بالخارج» والمكلف من قِبل السيدة بتوصيل المبلغ المالي للشاكيين، لإجبار المجني عليهما على الاتصال بالسيدة والادعاء باستلام المبلغ المالي على خلاف الحقيقة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات والمتهمين واتهموهم بالسرقة.