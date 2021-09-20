الفرقة القومية العربية للموسيقى تتغنى بأعمال «الموجي» و«الأطرش» و«بليغ» في الأوبرا

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تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى باقة مختارة من الأعمال الغنائية التي أبدعها كبار الملحنين، خلال الحفل الموسيقي المُقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق 23 سبتمبر، على المسرح الكبير.

ومن بين الأعمال الغنائية المقدمة، خايف مرة أحب، طاير يا هوا، العيون السود، ليالينا لبليغ حمدي، مستحيل، يا قلبي خبي لمحمد الموجي، إياك من حبي لفريد الأطرش، مرسال الهوى لمحمد عبدالوهاب، إن شالله ما أعدمك، ثلاث سلامات لمحمود الشريف، الحلوة لكمال الطويل، يا حلو ناديني لأحمد صدقي، لا أنت حبيبي للأخوين رحباني، صباح ومسا لزياد الرحباني، هو الطريق لعمار الشريعي، حلي ضفايرك لهاني شنودة، أخاف عليه وأخاف منه لرياض السنباطي.

وسيؤدي الأعمال الغنائية هند النحاس، أميرة سعيد، مي حسن، إبراهيم رمضان، أحمد سعيد وأشرف وليد.

يشار إلى أن الفرقة القومية للموسيقى العربية تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الغنائي العربي وإعادة إحيائه وتقديمه بأسلوب متطور.