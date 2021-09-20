وزير الصناعة: الحاصلات الزراعية من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي

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أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية أهمية قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية وتوفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وذلك باعتبارهما من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي.

وقالت الوزيرة خلال تفقد أعمال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الإثنين، بحضور كل من الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية واللواء محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء شريف قليني نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور مدحت البيومي مدير مركز تطوير وسلامة الغذائية لتطوير وسلامة الغذاء، إن القطاعين يمتلكان امكانات ومقومات كبيرة تؤهلهما للتصدير لعدد كبير من الاسواق العالمية خاصة في ظل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، مشيرةً إلى ان هناك فرص تصديرية متميزة لمنتجات القطاعين وبصفة خاصة في اسواق الدول العربية والأسواق الإفريقية والأوروبية.

وأشارت جامع إلى ان قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمثلان محوراً اساسياً في تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، مشيرةً إلى اهمية منظومة سلامة الغذاء في زيادة الثقة في المنتج المصري في السوق المحلي والاسواق الخارجية خاصة وانها تمثل شهادة ضمان تؤكد سلامة وجودة المنتجات الغذائية، الامر الذي يسهم في زيادة معدلات التصدير والنفاذ للاسواق الخارجية.

وفي هذا الاطار لفتت الوزيرة إلى ان صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بلغت خلال الـ 8 أشهر الاولى من العام الجاري 4 مليار و585 مليون دولار مقارنة بـ 4 مليار و35 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 13.6%، مشيرةً إلى ان أكبر الاسواق المستقبلة لصادرات القطاعين تتضمن روسيا الاتحادية والسعودية وهولندا وبريطانيا وشمال ايرلندا والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والجزائر والمغرب وليبيا.

واشارت جامع إلى ان توافر معامل مزودة بأحدث الاجهزة ومعتمدة دولياً داخل المركز يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بتنافسية المنتجات الغذائية والزراعية المصرية وبصفة خاصة المصدرة إلى الاسواق الخارجية، لافتةً إلى ان المركز يتيح خدماته لكافة المصنعين والمنتجين وهو الامر الذي يعد اضافة قوية لقطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية.

من جانبه أكد الدكتور سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على أن مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي تم افتتاحه اليوم يأتي في إطار جهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الغذاء الصحي والامن والمستدام للمواطنين وأكد أن هناك مشترك مع معامل وزارة الزراعة وهي مجهزة على أعلى مستوى ومعتمدة محليا ودوليا في فحص وسلامة الغذاء فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي الطازج في مراحل الإنتاج.

وأشار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إلى أن مركز تطوير وسلامة الغذاء يقع بمحافظة القليوبية بمدينة قها ويتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، ويقع المركز على مساحة 3600بمساحة متر مربع في مبنى مكون من اربعة طوابق ووحدة تجارب تصنيعية 500 متر مربع، واشتملت أعمال تطوير المركز على تطوير البنية التحتية ومرافقها تطويرا شاملا ومد مرافق جديدة من خلال امدادت كهرباء بخطين منفصلين وامدادت مياه وخطوط تليفونات ارضية وتمهيد وانارة الطرق المؤدية من والى المركز وتم تحديث جميع اجهزة المعامل باحدث الاجهزة العالمية في مجالاتها وكذلك النظم الالكترونية الخبيرة في الدعم اللوجيستى المستمر لتقديم الخدمات بشكل مستمر لعملاء المركز بجودة وسرعة عالية.

وقال اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الشركة تهدف إلى توفير الغذاء بشكل آمن للمواطنين حيث يتم توفير عدد 246 الف طن منتجات غذائية شهريا بإجمالي 4 مليون طن سنويا وتقوم الشركة بالتعاقد على 16 الف سلعة دائمة وتسعى الشركة إلى إنشاء مركز اخر لتطوير وسلامة الغذاء في الوجه القبلي لتغطية كافة انحاء الجمهورية.