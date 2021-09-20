جولة تفقدية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» (صور)

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى ستغير شكل القرى من خلال تنفيذ ٦١٤ مشروع بتكلفة إجمالية ٣ مليار جنيه في ١٤ قطاع حيوي، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم بقرى مركز زفتى يرافقه النائب محمود أبوحسين عضو مجلس الشيوخ، ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

استهل المحافظ جولته، الإثنين، بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي والذي يتم إنشائه على مساحة ٦٠٠ متر مربع بتكلفة ٦ مليون جنيه، والذي يتكون من ٣ أدوار (دور أرضي وعدد ٢ دور علوي) لتقديم ٨ خدمات للمواطنين وهي (مركز تكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي).

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بالقرية والذي يتم بنائه بتكلفة ٥.٢ مليون جنيه، حيث يتم صب الدور الأول، كما تفقد أعمال تبطين ترعة العطف والتي يتم تبطينها بتكلفة ٤٠.٢ مليون جنيه لخدمة ١٦ ألف نسمة من أهالي قرية نهطاي والقرى المجاورة.

وفي سياق آخر تفقد المحافظ مصانع تدوير الكاوتش بقرية كفر ميت الحارون، والتي تعد واحدة من أهم القرى على مستوى الجمهورية في تلك الصناعة، حيث تستهدف المحافظة خلال فعاليات مبادرة حياة كريمة إنشاء مجمع صناعي لتطوير وتقنين تلك الصناعة.

واختتمت الجولة بتفقد قافلة التمكين الاقتصادي التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بقرية شرشابة للأسر الأولى بالرعاية، بحضور الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم تسليم مستلزمات مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج فرصة والذي يعد أحد البرامج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر للفئات المهمشة والتي تتلقى الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» أو الذين تم رفضهم بتقييم يقترب من معايير القبول من مختلف أنشطة التمكين الاقتصادي، كما تفقد المحافظ مشغل تفصيل ملابس بمركز الشباب، حيث أشاد بجودة المنتجات مطالباً بتوفير منافذ لعرض تلك المنتجات من خلال المراكز والمدن والأحياء.