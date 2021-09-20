كرم جبر: توجيهات الرئيس للإعلام بمساندة كل الدول العربية دون التدخل في شؤونها الداخلية

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أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإعلام بمد جسور التعاون والتواصل والتشاور مع الدول العربية الشقيقة، ومساندة الدول العربية كافة، والعمل على التقريب بين الدول والشعوب، دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

جاء ذلك خلال لقاءه الدكتور طارق أبوالراغب رئيس هيئة الإعلام بالمملكة الأردنية، والسيد الدكتور إبراهيم أبوذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب.

وأكد رئيس الأعلى للإعلام، عمق العلاقات المصرية الأردنية الممتدة والضاربة في جذور التاريخ، مؤكدًا اهتمام الجانب المصري بتطوير هذه العلاقات بصورة مستمرة مع الشقيقة الأردن في ظل أجواء مهيأة حاليا لفترة من العلاقات المصرية الأردنية الغير مسبوقة تدعمها مظلة سياسية متفاهمة بين قائدي البلدين.

وشرح الكاتب الصحفي كرم جبر، مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ودوره في ضبط المشهد الإعلامي والصحفي من خلال الضوابط والمعايير والأكواد التي يضعها المجلس، لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، كذلك التنسيق الجاري بين المجلس وهيئتي الصحافة والإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.

ومن جانبه أعرب د. طارق أبوالراغب، عن رغبته في التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستفادة من الخبرات المصرية في ضبط المشهد الإعلامي، خاصة وأن مصر كانت ولازالت المدرسة التي يتعلم منها جميع الدول العربية.

وأضاف أن التجربة المصرية في إدارة المشهد الإعلامي ملهمة للأردن، مشيدًا بالتجربة المصرية الناجحة في التعامل مع الصحافة الورقية، مشيرًا إلى أن هناك تقارب وتوافق بين مصر والأردن في نفس القضايا التي تعاني منها البلدين وخاصة التعامل مع السوشيال ميديا.

وأكد أن مصر من الدول التي لازالت تحافظ على الخطاب الإعلامي المحافظ تجاه الأردن، ولم يتغير هذا الخطاب على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مصر في كل المجالات الإعلامية نظرًا للريادة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.

وقام رئيس هيئة الإعلام بالمملكة الأردنية، بإلقاء الضوء على مهام الهيئة باعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة الأردنية في القطاع الإعلامي.

ومن جانبه أكد د. إبراهيم أبوذكري، أن الإعلام المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تطورًا كبيرًا في تقديم المحتوى، وأصبح يواكب التطور العالمي خاصة مع الجمهورية الجديدة، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن مسيرة التطور والإنجاز الذي تشهده مصر في كافة المجالات تحت قيادة سياسية حكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على التعاون في مجالات التدريب والسوشيال ميديا وتبادل الخبرات الإعلامية، وكذلك التشريعات والقوانين الخاصة بالإعلام.