نائبة: مبادرة الرئيس لدعم الفنانين بالرعاية الصحية ترسح الانتماء للوطن

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قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منظومة دعم وحماية الفنانين وتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي مبادرة غير مسبوقة، وتقدير كبير للفن والابداع.

وأكدت سلامة في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، أن المبادرة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس اهتمام القيادة السياسية بالفنانين والمبدعين الذين يمثلون أبرز روافد قوة مصر الناعمة، وخط الدفاع عن هويتها في مواجهة الافكار المتطرفة، مشيرة إلى أن توفير حياة كريمة وتحسين الاوضاع المعيشية للفنانين والمبدعين والقائمين على الحركة الفنية والثقافية، تساهم في ترسيخ الانتماء والولاء للوطن.

ووصفت النائبة، المبادرة الرئاسية، بإنها نقلة حضارية، تساعد على الإبداع خاصة ان الفنانين سيشعرون بان الدولة تساندهم وتعمل على تلبية متطلباتهم مما ينعكس على الاداء الفني بصورة جيدة .

كان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.