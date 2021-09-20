20 فنانًا يعرضون 25 لوحة في معرض «إفريقيا أرض السلام»

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رسائل سلام تطلقها جمعية مصر الجديدة من خلال معرض فني بعنوان «افريقيا ارض السلام» وندوة «سلام النفس وسلام العالم»، تنفذها غدا الثلاثاء مكتبة المستقبل إحدى قلاع المعرفة بالجمعية، وذلك في إطار تواصل احتفالات الجمعية باليوم العالمي للسلام، والذي يواكب يوم السلام العالمي، والذي يصادف الواحد والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام.

يقول الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن مصر تحتل مكانة عالمية متفردة في ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش السلمي تخطت حدود المنطقة والوطن العربي إلى العالم بفضل السياسة الواعية التي تنتهجها الدولة لنشر رسالة السلام، مضيفاً أن مصر تعد رمزاً للوئام والمودة والسلام منذ مطلع التاريخ وتعد أول دولة في التاريخ تبرم اتفاقية سلام، وذلك منذ عهد رمسيس الثاني بعقده وثيقة قادش للسلام بين مصر والحيثيين منذ ما يقرب من أربعة آلاف عام.

من جهته قال فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل إن المعرض يعتبر دعوة للسلام من مصر قلب القارة السمراء في اليوم العالمي للسلام، ولمصر تاريخ كبير من الحضارة الإنسانية، حيث أبدع الفنان المصري وقدم حضارة عريقة سبقت حضارات شعوب العالم، واتسم شعب مصر على طول التاريخ بالحب والتسامح والود وامتزاج أبناء مصر في نسيج واحد في ملحمة قوية تدل على السلام والأخوة العربية والإفريقية والدعم القوي لجميع الشعوب المحيطة بها.

مشيرا إلى أن المعرض تحت إشراف الفنان أحمد بيرو، وعبر الفنانون من خلال لوحاتهم عن مصر والقارة الإفريقية عن مدى الاهتمام بالسلام بين شعوبها وترسيخ روح السلام من أرضها للعالم كله، المعرض يضم أكثر من ٢٠ فنانا وعدد اللوحات 25 لوحة، بينما الندوة بعنوان «سلام النفس وسلام العالم في ضوء التقرير العالمي لسياسات السعادة الإنسانية» يحاضر فيها الدكتور علي سليمان استشاري تنمية بشرية.