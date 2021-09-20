مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بشبين القناطر

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، الإثنين، إثر تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بطريق كفر حمزة- مشتول دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد بوقوع حادث تصادم مروع على طريق كفر حمزة- مشتول دائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بسبب السرعة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى شبين القناطر، والجثة إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة والدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم حول الحادث.