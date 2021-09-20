نائب وزير الاسكان: يدعو الي الاستثمار في الصعيد.. والدولة تدعم التصدير العقاري

صرح المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، بأن الدولة تنتهج سياسة تشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في المشاريع الكبري، وذلك يتم بعد تسويق الدولة لهذه المشروعات علي المطورين العقاريين، مثلما حدث في مدينة العلمين الجديدة.

وأكد أن الدولة بقدراتها تعمل علي تأسيس البنية الأساسية في أي مشروعات وأصبحت جاذبة للاستثمارات.

كان ذلك في كلمته في مؤتمر سيتي سكيب العقاري الذي يستضيفه أرض المعارض بالتجمع الخامس في الفترة من ٢٢ حتي ٢٥ سبتمبر.