نائب وزير الاسكان: يدعو الي الاستثمار في الصعيد.. والدولة تدعم التصدير العقاري

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صرح المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، بأن الدولة تنتهج سياسة تشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في المشاريع الكبري، وذلك يتم بعد تسويق الدولة لهذه المشروعات علي المطورين العقاريين، مثلما حدث في مدينة العلمين الجديدة.
وأكد أن الدولة بقدراتها تعمل علي تأسيس البنية الأساسية في أي مشروعات وأصبحت جاذبة للاستثمارات.
كان ذلك في كلمته في مؤتمر سيتي سكيب العقاري الذي يستضيفه أرض المعارض بالتجمع الخامس في الفترة من ٢٢ حتي ٢٥ سبتمبر.
وقال إن وزارة الإسكان أنفقت الكثير في المدن الجديدة بالصعيد، خاصة في دعم البنية الأساسية وأصبحت مشروعات الصعيد ذات فرص واعدة للاستثمار، وهي مهمة لمواجهة تحدي الزيادة السكانية، خاصة أن المطورين العقاريين لم ينظروا إليها بشكل كبير.
وأشار إلى أن مشروعات وزارة الإسكان تحتاج إلي خدمات المطورين العقاريين بجميع أنواعهم خاصة بعدما أتمت الدولة دورها في تأسيس محتاجي كل الخدمات ومحتاجي كل أنواع المطورين للخدمات وكل أنواع الخدمات موجودة في كل المناطق.
وأعلن أن الدولة بصدد التجهيز لعدد من المدن الجديدة، علي رأسها مدينة السويس الجديدة، وبدأ العمل فيها لإتاحة أراض بين مدينة الجلالة والعاصمة وهي مدينة واعدة وبجوار المنطقة الاقتصادية. وقال: نعمل علي فتح التنمية في أكثر من منطقة لتشجيع المطورين العقاريين.
وأوضح أن الدولة تعطي دعما كاملا للقطاع العقاري خاصة المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات الجديدة، وهناك بعض الضوابط للمشروعات الجديدة والمشروعات الجاري تنفيذها.
وأكد أن الدولة تدعم التصدير العقاري، وذلك من خلال إصدار الحكومة قرارات بمنح إقامات حسب الوحدات التي يشتريها المواطن الأجنبي، وهذا ساهم في التصدير العقارى، بجانب وضع إمكانية الحصول علي الجنسية المصرية لمجرد الحصول علي عقار بثمن معين ووضع مبلغ مالي، وهذا ساهم في زيادة التصدير العقاري.
وطالب المطورين بوضع هذه القرارات والتأكيد عليها خلال المشروعات والمعارض المختلفة.