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علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي، على الأزمات الحالية التي يعيشها نادي الزمالك عبر تغريدة قصيرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويعاني نادي الزمالك من أزمة مالية كبيرة في الفترة الحالية، وقرار بحرمانه من القيد لفترتين بسبب بعض الأخطاء على صعيد التعاقدات مع اللاعبين في الفترات الماضية.

وكتب خالد الغندور اليوم الاثنين عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» معلقاً على أزمات القلعة البيضاء: «الزمالك فوق جميع ابنائه ومشجعيه ومحبيه.. الزمالك نمبر وان».

وكان خالد الغندور قد كشف عن حجم مديونيات نادي الزمالك وقال أن الأزمات التي يعيشها مسؤوليات مجالس الإدارات السابقة للنادي، وذلك في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأثنين.