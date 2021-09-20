مصرع شاب سقط من أعلي عقار الحي المتميز في أكتوبر (تفاصيل)

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أقدم شاب على الانتحار بمنطقة 6 أكتوبر سقط من أعلى عقار بمنطقة الحي المتميز، كشفت التحريات الأولية في واقعة أن المتوفي طالب في نهاية العقد الثاني من عمره، أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية، ونفت التحريات وجود شبهة جنائية في الحادث.

كان قسم شرطة أول 6 أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بسقوط أحد الأشخاص من علو بمنطقة الحي المتميز بدائرة القسم، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طالب في نهاية العقد الثاني من عمره، به آثار كسور متفرقة من جسده.

وبسؤال أسرة المتوفي أكد أنه أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية، مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث. وهو ما أكدته التحريات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.