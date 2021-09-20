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قائد القوات المشتركة يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني

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قائد القوات المشتركة يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني قائد القوات المشتركة يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني
لتحقيق الأهداف المنشودة لدعم وإعادة الشرعية

قائد القوات المشتركة يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم، رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد صبري، يرافقه وزير المالية اليمني سالم صالح بن بريك والوفد المرافق له.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة لتحالف ودعم الشرعية في اليمن، والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بقيادة المملكة العربية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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