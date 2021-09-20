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الدوري الإنجليزي يؤكد سمو أخلاق محمد صلاح عبر رقم مميز

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الدوري الإنجليزي يؤكد سمو أخلاق محمد صلاح عبر رقم مميز الدوري الإنجليزي يؤكد سمو أخلاق محمد صلاح عبر رقم مميز

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فرض محمد صلاح، أسطورة الكرة المصرية وفريق ليفربول، نفسه نجماً في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار عدة مواسم متتالية، سواء عبر تألقه الغير عادي وأدائه اللافت في المباريات، أو من خلال أخلاقه التي لا يختلف عليها الكثيرون من عشاق ومتابعي كرة القدم.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول يوم السبت الماضي للفوز على نظيره كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، وشهدت المباراة حصول محمد صلاح على بطاقة صفراء بعدما قام بخلع قميصه عقب تسجيل هدف فريقه الثاني في المباراة.

وكشف الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر «تويتر» اليوم الاثنين عن أن محمد صلاح حصل خلال مشواره حتى الآن في بطولة البرميرليج على 4 بطاقات صفراء فقط وذلك خلال 150 مباراة خاضها في البطولة.

وأوضح حساب الدوري الإنجليزي الممتاز أن 3 من هذه البطاقات الأربع تحصل عليها محمد صلاح بسبب خلع قميصه عقب تسجيل أحد الأهداف.

المصرى اليوم

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