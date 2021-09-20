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ضبط متهمين كونا عصابة لسرقة رواد البنوك بالإكراه في القاهرة

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ضبط متهمين كونا عصابة لسرقة رواد البنوك بالإكراه في القاهرة ضبط متهمين كونا عصابة لسرقة رواد البنوك بالإكراه في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، من ضبط متهمين كونا تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بالقاهرة، من خلال تتبعهم، بالاشتراك مع آخرين محبوسين على ذمة قضية سرقة بالإكراه، وضبط بحوزتهما سلاح ناري المستخدم في ارتكاب جرائمهما، وأموال من حصيلة إحدى الوقائع.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بمدينة العبور بالقليوبية، بأنه حال توجهه لأحد البنوك لإيداع مبلغ مالي خاص بالمصنع محل عمله بالقاهرة وحال سيره بطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، فوجئ بسيارة يستقلها 4 أشخاص قاموا باستيقافه وتهديده بسلاح ناري، والاستيلاء منه على المبلغ المالي وفروا هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، اثنين منهم محبوسان على ذمة قضية «سرقة بالإكراه».

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين الهاربين بحوزتهما سيارة ملك أحد المتهمين وفرد روسي وطلقتين المستخدمان في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «التتبع من أمام البنوك» بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، وتم بإرشادهما ضبط تروسيكل بدون لوحات معدنية ومشغولات ذهبية، أقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة، كما أرشدا عن مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهما والمحبوسين بسرقته بالإكراه.

المصرى اليوم

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