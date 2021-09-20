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يؤكد موقف بدعم جهود التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية

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السيسي يؤكد موقف مصر بدعم جهود التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية يؤكد موقف بدعم جهود التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية

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استقبل الرئيس عبدالفتاح ، صباح الاثنين، الفريق ركن محمد على المقدشي، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة السفير اليمني بالقاهرة محمد على مارم.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الدفاع اليمني نقل تحيات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى الرئيس، مثمنًا علاقات التعاون بين واليمن في كل المجالات خاصة على الصعيدين العسكري والأمني، كما أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار مصر وكأكبر دولة عربية في دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية بها.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدًا موقف مصر الثابت بدعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبي طموحات الشعب اليمني وانفاذ إرادته الحرة وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني، مشددًا على أن تلك هي مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن مصر لن تدخر جهداً لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الأهداف.

المصرى اليوم

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