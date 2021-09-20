في أول ظهور عقب عودته من الخارج.. «رشيد»: الاقتصاد الإبداعي أحد أسرع القطاعات نموًا في العالم

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قال المهندس رشيد محمد رشيد، مؤسس مجموعة بدايات للاستثمار، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن المشروع موضوع الدراسة سيعمل على إعادة مصر لمكانتها الطبيعية كأحد أهم مراكز الإبداع في العالم، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإبداعي هو أحد أسرع القطاعات نموًا في العالم.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة بدايات مصر، الإثنين، لدراسة تحويل منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين الأيوبي إلى أول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذى شهدته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

ويعتبر ظهور «رشيد» اليوم الظهور الرسمى الأول منذ عودته من الخارج عقب مغادرته البلاد في 2011.

كان صندوق مصر السيادي قد وقع العام الماضي مع المجلس الأعلى للآثار عقد تطوير وتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة باب العزب الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار- وحده دون غيره- إدارة المنطقة الأثرية بالكامل وأن يتولى الصندوق تقديم وتشغيل خدمات الزائرين.