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محافظ صامطة يتجول بالمركز الإقليمي للقيادة والتحكم بصحة جازان

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أشاد بما شاهده من أجهزة اتصال وتواصل تسهم في الرفع من مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة

محافظ صامطة يتجول بالمركز الإقليمي للقيادة والتحكم بصحة جازان

زار محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، صباح اليوم الاثنين، المركز الإقليمي للقيادة والتحكم بصحة جازان، يرافقه مدير مستشفى صامطة العام، الدكتور علي بن سعيد الأحمري؛ وذلك ضمن برنامج الزيارات الذي تم تنسيقه من قبل صحة جازان، لمحافظي المحافظات بالمنطقة للوقوف على الخدمات التي يقدمها، بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة، ومتابعة جودة الرعاية الطبية وتحقيق الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز، للرقي بمستوى الخدمات الطبية في القطاعات الصحية بمحافظات المنطقة المختلفة.

وتجول محافظ صامطة داخل المركز، مستمعاً لشرح مفصل عن خدمات المركز وإحصائياته، وذلك من قبل مدير المركز الإقليمي للقيادة والتحكم، الدكتور أحمد الشبلي، الذي أوضح أن مركز القيادة والتحكم يشتمل على مركز الطب الإتصالي، ومركز إدارة الكوارث والأزمات والإدارات والأقسام الموجودة بالمركز، والكادر الطبي والفني، معرفاً بالمهام والخدمات التي يقدمها المركز، كما تم خلال الجولة تقديم شرح كامل حول إمكانات المركز والبيانات التي يتم تحليلها من الكادر الطبي بالمركز، وعمل منسوبي المركز على متابعة المؤشرات في جميع المنشآت الصحية بالمنطقة، والعمل على معالجتها لتحسين الأداء من أجل تقديم خدمات صحية أفضل للمرضى في المنطقة، وفي نهاية الجولة جرى التحاور والنقاش حول الآلية المناسبة للاستفادة من خدمات المركز، وذلك بحضور مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة جازان، الدكتور حسن بن علي سويدي.

وفي الختام قدم محافظ صامطة تقديره للعاملين والقائمين على المركز لجهودهم وعملهم المتواصل، مبدياً إعجابه بما شاهد من أجهزة اتصال وتواصل سوف تسهم في الرفع من مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة ومتابعتها باستمرار؛ من أجل تقديم خدمة لمراجعي المستشفيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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