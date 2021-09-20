"الفارس" يؤكد أهمية دور فروع "الحبوب": أمن غذائي وتوفير سلع أساسية

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محافظ المؤسسة تفقّد اليوم فرعيها وشركة المطاحن الرابعة بالمنطقة الشرقية

تفقّد محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الرابعة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، فرعي المؤسسة وشركة المطاحن الرابعة بالمنطقة الشرقية.

واطلع "الفارس" خلال الجولة برفقة المسؤولين بفرعي المؤسسة بمحافظتي الدمام والأحساء وفرع شركة المطاحن الرابعة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على سير العمل، والخطط التشغيلية للإنتاج؛ بهدف توفير جميع احتياجات السوق من القمح والدقيق المخصص لإنتاج الخبز والمنتجات الأخرى، والتأكد من حجم المخزونات الاحتياطية.

وحثّ "الفارس" الجميع على تكريس الجهود؛ مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به فروع المؤسسة العامة للحبوب وشركات المطاحن بالمملكة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية لجميع المواطنين والمقيمين وزوار وطننا الغالي.