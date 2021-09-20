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جمع عينات من الخفافيش بكمبوديا لمعرفة أصل

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جمع عينات من الخفافيش بكمبوديا لمعرفة أصل فيروس كورونا جمع عينات من الخفافيش بكمبوديا لمعرفة أصل

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بدأ باحثون في كمبوديا من جمع عينات من الخفافيش في شمال البلاد في محاولة لفهم جائحة والعودة إلى منطقة تم فيها العثور على فيروس مشابه جدا في الحيوانات قبل 10 سنوات، وتم جمع عينتين من خفافيش حدوة الحصان في عام 2010 في مقاطعة ستونج ترينج بالقرب من لاوس وتم الاحتفاظ بها مجمدة في معهد باستور دو كامبودج.

وكشفت اختبارات أجريت عليها العام الماضي عن صلة قريبة بفيروس كورونا، وقام فريق بحثي مكون من 8 أعضاء من معهد باستور بجمع عينات من الخفافيش وتسجيل أنواعها وجنسها وعمرها وتفاصيل أخرى لمدة أسبوع. ويجري بحث مماثل في الفلبين.

وقالت المنسقة الميدانية ثافري هويم لرويترز، نأمل أن تساعد نتيجة هذه الدراسة العالم في فهم كوفيد-19 بصورة أفضل.

وتجاوزت الإصابات في العالم 228 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و800 آلاف حالة وفاة.

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