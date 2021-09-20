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فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر .. تعرف على الموعد

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فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر .. تعرف على الموعد فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر .. تعرف على الموعد

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أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الاثنين، أنه بناء على رغبة أولياء الأمور والطلاب، تقرر فتح باب التقدم لاختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك إلكترونيًّا غدًا الثلاثاء الموافق ٢١ /٩/ ٢٠٢١م وحتى مساء الجمعة الموافق ٢٤ /٩/ ٢٠٢١م.

وأضاف أن التسجيل لأداء الاختبارات متاح للطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى، إضافة إلى ذلك فإن التسجيل متاح أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، لافتًا إلى أن التسجيل إلكتروني من خلال موقع الموقع الإلكتروني: https://azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTest

المصرى اليوم

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