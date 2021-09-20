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تسبب انقطاع الكهرباء في تأجيل انعقاد جلسة البرلمان اللبناني، اليوم الإثنين، لمدة ساعة، حيث كانت مخصصة لمناقشة برنامج سياسة الحكومة الجديدة وإجراء تصويت على الثقة بها، وعندما عادت الكهرباء قرأ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مسودة برنامج سياسة الحكومة.

وقال ميقاتي للبرلمان، من رحم المعاناة ومن أوجاع الناس ومن القهر الذي أرهق النفوس حتى كاد اليأس أن يصبح السمة العامة لحياة اللبنانيين وفقدان الثقة بالوطن والدولة ومن قلب معاناة بيروت التي دمرها إنفجار المرفأ في 4 أغسطس عام 2020 وقتل كوكبة من خيرة الأبناء وتسبب بوقوع جرحى وأضرار لا تحصى، إنبثقت حكومتنا لتضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل بعزم .

وأضاف: تمثل حكومتنا لنيل الثقة، في ظرف يحتم مقاربات إستثنائية للمعالجة المطلوبة، في ظل أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الإنهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلا في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من إنهيار العملة الوطنية وإرتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي.