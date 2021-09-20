محافظ كفر الشيخ يحدد مواقع جديدة لتلقي لقاح كورونا

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،عن تشغيل 10 مواقع جديدة للتسجيل وتلقي المواطنين لقاح كورونا، تيسراً على الأهالي بالقرى والمدن، ليرتفع عدد المواقع التي تستقبل مواطني المحافظة 33 موقعاً، من بينهم 9 مواقع خاصة بالمسافرين، إضافة للفرق المتنقلة.

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أنه تم اليوم إفتتاح 10 أماكن جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا بمحافظة كفر الشيخ، ويمكن للسادة المواطنين التسجيل المبدئي على موقع الوزارة http://egcovac.mohp.gov.eg، والذهاب فورا لهذه الأماكن لتلقي اللقاح دون إنتظار أي رسائل، وهذه الأماكن قصر ثقافة الحامول، ومركز شباب كفر الشيخ، ومركز شباب دسوق، ومركز شباب بلطيم، ومركز شباب بيلا، ومركز شباب قلين، ومركز شباب الرياض، ومركز شباب سيدي سالم، ومركز شباب مطوبس،و مركز شباب فوه.وأضافت سلام، هناك أماكن تلقي اللقاح الأساسية تستقبل الأهالي، مستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى فوه المركزي، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى قلين المركزى، ومستشفى سيدى سالم المركزى، والمركز الطبى بكفرالشيخ، ومستشفى سيدى غازي المركزي، والمركز الطبي ببيلا، والمركز الطبى بالحامول، ومستشفى برج البرلس المركزي، والمركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفرالشيخ، ومستشفى العبور بكفر الشيخ، ووحدة سيدي مبارك الصحية، ومكتب صحة سيدي غازي.

وقالت سلام، أما مراكز التطعيم الخاصة بالمسافرين يتوجه لها المسافر في حالة تلقيه الرسالة الذهاب إليها مكتب صحة سيدي طلحة بكفر الشيخ، ومكتب صحة قلين، ومكتب صحة سيدي سالم، ومكتب صحة دسوق أول، ومكتب صحة فوه، ومكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، والمركز الطبي ببيلا، والمركز الطبي بالحامول،و المركز الطبي ببلطيم، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة والتي يزيد عددها يومياً عن ٥ فرق للمرور على المصالح الحكومية وتطعيم موظفيها تسهيلاً وتيسيراً عليهم، مقدمة الشكر لكل العاملين بجميع مراكز التطعيم على تفانيهم في العمل وإنجازه.